Небензя указал на двойные стандарты Запада, сравнив его отношение к Палестине и Киеву

Постпред России добавил, что это также "во всей красе" наблюдалось и в ситуации с миграционным кризисом в Евросоюзе

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Разница в отношении Запада к палестино-израильскому и украинскому конфликтам свидетельствует о двойных стандартах. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Хочу затронуть ряд неудобных для наших западных коллег тем, которые принципиально важны для понимания нынешней ситуации. Первая из них - откровенные двойные стандарты западных делегаций в отношении палестинского народа, - сказал он. - Сколько раз западные делегации запрашивали заседания Совета Безопасности по Украине? Ответ - как минимум дважды в месяц. США и Албания всячески выражают озабоченность политическими аспектами кризиса, а Франция и Эквадор позиционируют себя борцами за преодоление его гуманитарных последствий. Сколько раз упомянутые делегации запрашивали заседания Совета Безопасности по ближневосточному вопросу? Ноль", - констатировал он.

"Коллеги, откуда такая робость? Или судьба палестинского населения гораздо менее интересна для вас с точки зрения внутриполитических "очков" в ваших столицах?" - задался вопросом Небензя.

Постпред России добавил, что двойные стандарты Запада "во всей красе" наблюдались и в ситуации с миграционным кризисом в Евросоюзе. В то время как "украинским беженцам даются всевозможные льготы и преференции на основе того, что они якобы привыкли в такому образу жизни у себя на родине", беженцев из Африки и ближневосточных стран "держат в лагерях в нечеловеческих условиях", подчеркнул дипломат.