Небензя: без решения палестинской проблемы нельзя обеспечить безопасность Израиля

По словам постпреда РФ при ООН, Россия активно работает над этим

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Безопасность Израиля можно обеспечить лишь через долгосрочное решение палестинской проблемы, Россия активно работает над этим. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Говоря о завтрашнем дне данного конфликта, пора задуматься и о послезавтрашнем. Возникает много вопросов о путях восстановления Газы и в целом о будущем долгосрочном решении палестинской проблемы. А без ее решения невозможно обеспечить по-настоящему устойчивую безопасность Израиля, - сказал он в ходе выступления на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку. - Россия активно работает на этом направлении".

"Обновленный механизм внешнего сопровождения для согласования условий долгосрочного, устойчивого урегулирования на основе двугосударственного решения должен быть по-настоящему репрезентативным и включать регионалов, которые не хуже, а скорее лучше других понимают, как добиться справедливого решения, которое будет опираться на согласованную международную договорно-правовую базу", - отметил Небензя. "Мы готовы к подобной работе после того, как будет потушен огонь нынешнего регионального обострения. Пока до этого, к сожалению, еще очень далеко", - резюмировал он.