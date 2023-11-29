Путин заявил об отсутствии суверенитета и непрофессионалах в руководстве ФРГ

По словам президента РФ, европейские страны или сами перекрывают себе источник дешевых энергоносителей, или "это делается их союзниками из Соединенных Штатов"

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Германия "глотает" выпады со стороны своих "союзников" из-за отсутствия суверенитета и недостаточной подготовки некоторых представителей руководства, над которыми во всем мире посмеиваются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными, комментируя отказ Европы от российских энергоносителей.

По его словам, европейские страны или сами перекрывают себе источник дешевых энергоносителей, или "это делается их союзниками из Соединенных Штатов, которые им перекрывают по политическим соображением" российские энергоносители. Также Путин упомянул подрыв "Северных потоков" и перекрытие Польшей и Украиной газопроводов через свои территории. "Из Европы, из той же Германии [украинские власти] деньги получают, в том числе на вооружения и на пенсии, на социальные выплаты, на зарплаты, а нужный им [Германии] газ из России - перекрыли", - отметил президент РФ.

"А немцы это все глотают, потому что у них нет чего? Суверенитета. А у некоторых руководителей правительства нет и, видимо, достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных профессиональных решений. Они известны, над ними весь мир посмеивается. Я сейчас не буду называть фамилии, но реально посмеивается весь мир", - подчеркнул глава государства.