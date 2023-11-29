Путин назвал введение углеродного налога в ЕС попыткой погасить преимущества РФ

Как отметил президент, в России есть дешевые энергоносители и их источник

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Введение трансграничного углеродного налога в Евросоюзе связано со стремлением погасить конкурентные преимущества России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

"Энтузиазм наших конкурентов, связанный с <…> попыткой внедрения трансграничного углеродного налога, связан с их стремлением погасить наши конкурентные преимущества. В том числе и при использовании углеводородов", - сказал он.

Как пояснил глава государства, в России есть дешевые энергоносители и их источник, поэтому значимые статьи российского экспорта, такие как металлы и удобрения, также значительно дешевле, чем в Европе. "И они хотят с помощью административных манипуляций решить для себя эту проблему конкурентоспособности", - отметил Путин.