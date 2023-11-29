Постпредство РФ заявило о серьезной усталости СБ ООН от украинского сюжета

По словам первого зампостпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского, развивающиеся страны уже довольно откровенно выступают с запросом на мир

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. В Совете Безопасности ООН начинают серьезно уставать от украинского сюжета, Западу становится сложнее поддерживать Киев. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Это направление по-прежнему будет использоваться западными государствами с тем, чтобы напоминать миру о ситуации на Украине. Дело в том, что все уже начинают от этого очень серьезно уставать. Это чувствуется. Развивающиеся страны уже довольно откровенно выступают с запросом на мир", - сказал Полянский.

"Многие говорят о том, что площадка Совета Безопасности ООН, конечно же, должна использоваться для каких-то переговоров, контактов сторон. <...> Но этого опять-таки не происходит в силу абсолютно безусловной поддержки западными странами киевского режима, - отметил дипломат. - Сейчас это им стало делать гораздо сложнее. Ситуация в Газе четко обнажила двойные стандарты западников".

По его мнению, в декабре пройдет как минимум одно заседание СБ ООН по Украине.