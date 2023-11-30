ГД обсудит штрафы за нарушения обработки личных данных и перевод пенсионных накоплений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании планируют рассмотреть законопроекты об увеличении санкций за нарушения в области обработки персональных данных и порядке перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения.

Законопроект об увеличении санкций за нарушения в области обработки персональных данных, который в том числе вводит штраф до 1,5 млн рублей за повторное правонарушение для юридических лиц, будет рассмотрен во втором чтении. Документ был внесен в Госдуму в мае и принят в первом чтении в июне. Среди авторов инициативы - председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.

Документ предполагает повышение ответственности за обработку персональных данных без согласия, которая прописана в статье 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных). По действующим нормам, за обработку персональных данных без письменного согласия субъекта, если оно необходимо по закону, гражданам грозит штраф от 6 тыс. до 10 тыс. рублей, должностным лицам - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юридическим лицам - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Законопроект предлагает установить, что штрафы в этом случае для граждан составят от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

Согласно поправкам ко второму чтению при повторном совершении правонарушения штраф для граждан может вырасти до 30 тыс. рублей (по действующим нормам - до 20 тыс. рублей), для должностных лиц - до 500 тыс. рублей (вместо действующих сегодня 100 тыс. рублей). Индивидуальным предпринимателям при повторном правонарушении грозит штраф до 1 млн рублей, а юридическим лицам - до 1,5 млн рублей. По действующим нормам штраф для индивидуальных предпринимателей при повторной обработке персональных данных без письменного согласия составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Поправки ко второму чтению также предлагают дополнить КоАП новой статьей 13.11.3 "Нарушение требований в области размещения биометрических персональных данных". Речь идет об ответственности за нарушение требований закона при размещении банками, МФЦ и другими организациями биометрических персональных данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных". Штраф для должностных лиц за такое правонарушение может составить от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Пенсионные накопления

Также депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект об изменениях в порядке перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.

Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроект разработан для оптимизации процесса формирования долгосрочных сбережений граждан, говорится в пояснительной записке. Основные изменения, предусмотренные документом, касаются порядка перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений, в том числе в части информирования застрахованных лиц о статусе поданного заявления о единовременном взносе.

Законопроект также наделяет уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг полномочиями рассматривать обращения в отношении договоров долгосрочных сбережений для досудебного урегулирования споров потребителей финансовых услуг.

Вводится понятие "администратор софинансирования" - это "лицо, осуществляющее расчет размера дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений в соответствии с федеральным законом".