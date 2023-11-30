29 ноября, 22:00

Мезенцев заявил, что вскоре на ВДНХ пройдет заседание группы высокого уровня Совмина СГ

Государственный секретарь Союзного государства подчеркнул, что проведение заседания на ВДНХ свидетельствует об очень тесных отношениях двух стран

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства (СГ) Белоруссии и России состоится в ближайшее время в Москве на ВДНХ. Об этом сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"В ближайшее время группа высокого уровня союзного Совета министров, которую возглавляют вице-премьеры [РФ] Алексей Оверчук и [Белоруссии] Дмитрий Крутой, состоится именно на площадке ВДНХ. Туда выносим совершенно конкретные вопросы", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Мезенцев отметил, что проведение заседания на ВДНХ в обновленном по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко павильоне республики в атмосфере подъема и открытости, где будет "возможность [у] сотен людей прийти посмотреть, как работают представители белорусского и российского правительств", свидетельствует об очень тесных отношениях двух стран. Предыдущее заседание группы высокого уровня Совмина СГ состоялось в сентябре в Могилеве.

Госсекретарь проинформировал о том, что на состоявшемся в среду заседании Совета министров СГ обсуждалась стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года и был подписан документ, посвященный подготовке специалистов для реальных секторов экономики. "В наш адрес обозначено поручение в ближайшие полгода представить ту концепцию, которая будет реалистичной", - сообщил он.

"И мы хотим, чтобы сегодня и молодые ребята из Белоруссии приезжали к нам, и россияне все больше ездили в Белоруссию получать знания. И разговор будет во многом идти о том, чтобы привлечь представителей академического сообщества, реальных руководителей с производств, представителей Российской академии наук, Национальной академии наук Белоруссии, Курчатовского института, экспертного сообщества для того, чтобы они пришли в аудитории. Чтобы поточные лекции читали академики, члены-корреспонденты", - отметил Мезенцев. 

Теги:
БелоруссияРоссия