Борт Лаврова прибыл в Скопье через территорию Греции, а не Болгарии

Длина маршрута министерского борта составила около 4 тыс. км

СКОПЬЕ /Северная Македония/, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии Скопье для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает корреспондент ТАСС.

Длина маршрута министерского борта составила около 4 тыс. км, путь занял более пяти часов. Самолет Лаврова по пути в Северную Македонию пролетел над Турцией, а также Грецией, хотя ранее ожидался маршрут через Болгарию. Как стало известно ТАСС, болгарская сторона отказала в пролете самолету главы МИД РФ, если на борту будет находиться официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

В ноте МИД Болгарии, которой располагает агентство, в частности, говорится: "Разрешение предоставляется для участия в вышеупомянутом заседании в Скопье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и сопровождающей его делегации в соответствии с нотой <…>. Разрешение не относится к директору департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, фигурирующей в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС".

Эксперты полагают, что это не связано с санкциями, так как сам Лавров входит в санкционный список ЕС. "Возможно, официальная София боится Захарову, даже летящую в самолете", - сказал собеседник ТАСС в дипломатических кругах.

В 2022 году Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь. МИД РФ заявил тогда, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации.

В международном праве принято опираться на основной документ, регулирующий правила воздушного сообщения - Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция). Согласно ей, под территорией государства понимаются "сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды". Воздушное пространство в термин "территория" не входит. В связи с этим действие европейских санкций не должно распространяться на транзитный беспосадочный пролет воздушного судна, в том числе находящихся на его борту лиц.