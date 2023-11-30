Захарова сообщила о подтверждении Красным Крестом передачи ему от ХАМАС двух россиянок

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что речь идет об Ирине Татти и Елене Труфановой

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил передачу ему со стороны ХАМАС двух гражданок России. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МККК подтвердил передачу ему хамасовцами наших двух гражданок: Ирина Александровна Татти, Елена Юлиановна Труфанова (это мама и дочь - прим. ТАСС)", - сказала она.

26 ноября движение ХАМАС освободило не включенного в список обмена российского гражданина Рона Кривого, имеющего также гражданство Израиля, и передало его сотрудникам МККК. Мария Захарова подтвердила, что это стало возможным благодаря усилиям, предпринимаемым российскими дипломатами в контактах с ХАМАС.