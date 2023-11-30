29 ноября, 22:07,
обновлено 29 ноября, 22:17

Захарова сообщила о подтверждении Красным Крестом передачи ему от ХАМАС двух россиянок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что речь идет об Ирине Татти и Елене Труфановой

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил передачу ему со стороны ХАМАС двух гражданок России. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"МККК подтвердил передачу ему хамасовцами наших двух гражданок: Ирина Александровна Татти, Елена Юлиановна Труфанова (это мама и дочь - прим. ТАСС)", - сказала она.

26 ноября движение ХАМАС освободило не включенного в список обмена российского гражданина Рона Кривого, имеющего также гражданство Израиля, и передало его сотрудникам МККК. Мария Захарова подтвердила, что это стало возможным благодаря усилиям, предпринимаемым российскими дипломатами в контактах с ХАМАС. 

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