МИД РФ: лишение России места в Исполнительном совете ОЗХО - "избирательная экзекуция"

В ведомстве отметили, что Москва продолжит вместе с партнерами и единомышленниками играть активную роль на площадке Организации по запрещению химического оружия

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Голосование, по итогам которого Россия не смогла добиться переизбрания в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), проходило в условиях беспрецедентного политического давления, РФ подверглась "избирательной экзекуции". Об этом говорится в заявлении российского дипведомства.

"В 2023 году наступила очередь Российской Федерации подвергнуться такого рода избирательной экзекуции в качестве итога нескончаемых нападок со стороны стран Запада, выдвигающих все новые и новые бездоказательные претензии к нашей стране по поводу якобы нарушений КЗХО", - указали на Смоленской площади.

Там пояснили, что Западу удалось "обеспечить большинство голосов своим ставленникам в Исполсовете ОЗХО" в результате беспрецедентного политического давления, финансово-экономического шантажа и откровенных угроз в адрес государств-участников, которые могли бы поддержать Москву.

В заявлении МИД отмечается, что Россия, несмотря на антироссийские устремления Запада, продолжит вместе с партнерами и единомышленниками играть активную роль на площадке ОЗХО.

"Несмотря на все антироссийские устремления стран Запада, основанные на антидемократических постулатах блоковой дисциплины, жесточайшем политическом давлении на инакомыслящих, шантаже и угрозах, Российская Федерация будет совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками продолжать играть самую активную роль на площадке ОЗХО в целях восстановления былого авторитета этой организации и сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия", - подчеркивается в тексте.<lt-toolbar contenteditable="false" data-lt-adjust-appearance="true" data-lt-force-appearance="light" style="display: none;"><lt-div class="lt-toolbar__wrapper lt-toolbar--small" style="left: 596px; position: absolute !important; top: 97px !important; bottom: auto !important; z-index: auto;"><lt-div class="lt-toolbar__extras"><lt-span class="lt-toolbar__disable-icon"><lt-comp-icon class="lt-icon--disable lt-icon--clickable" data-lt-prevent-focus="true"><lt-span class="lt-icon__icon lt-icon__disable"><lt-div class="lt-toolbar__divider"><lt-div class="lt-toolbar__premium-icon"><lt-span class="lt-toolbar__rephrasing-icon lt-toolbar__rephrasing-icon--hidden"><lt-comp-icon class="lt-icon--rephrasing lt-icon--clickable" data-lt-prevent-focus="true"><lt-span class="lt-icon__icon lt-icon__rephrasing"><lt-span class="lt-toolbar__rephrasing-icon lt-toolbar__rephrasing-icon--disabled"><lt-comp-icon class="lt-icon--rephrasing lt-icon--clickable" data-lt-prevent-focus="true"><lt-span class="lt-icon__icon lt-icon__rephrasing"><lt-div class="lt-toolbar__status-icon lt-toolbar__status-icon--has-no-errors" title=""><lt-div class="lt-toolbar__premium-icon-dot">