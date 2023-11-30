Захарова назвала ноту с запретом ей пролетать над Болгарией "опасной глупостью" чиновников

Официальный представитель МИД России отметила, что впервые в истории власти государства запретили находиться в небе не самолету, а человеку в нем

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала "опасной глупостью" решение властей Болгарии отказать самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова в пролете в воздушном пространстве страны в том случае, если она будет находиться на борту.

"Речь идет не просто о глупости, а об опасной глупости какого-то интригана во властных структурах Болгарии, - написала Захарова в Telegram-канале. - Дело в том, что правила воздушного сообщения регулирует Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 года. Она предписывает понимать под территорией государства "сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды". Воздушное пространство в термин "территория" не входит". Захарова пояснила, что в связи с этим действие "незаконных евросоюзовских санкций не может распространяться на беспосадочный пролет на воздушном судне лица, которому запрещен въезд на территорию государства".

По ее словам, впервые в истории власти государства запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете, поскольку, согласно ноте дипведомства Болгарии, самому воздушному судну МИД РФ пролететь разрешалось.

"Подумали ли болгарские чиновники о том, что к тысячам натовских функционеров, находящимся в наших зеркальных стоп-листах, могут быть применены подобные меры в качестве ответных? А подумали ли они в принципе о создании опасного мирового прецедента? Думаю, нет. Кто дал право неграмотным чиновникам в Софии позорить болгарский народ? <...> Мы, кстати, уже в Скопье", - добавила Захарова.

Лавров 30 ноября прибыл в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Самолет летел через территорию Греции, хотя ранее ожидалось, что маршрут пройдет через Болгарию. Как стало известно ТАСС, болгарская сторона отказала в пролете самолету главы МИД РФ, если на борту будет находиться Захарова.