Посол РФ в Израиле: возвращению двух израильтянок из Газы содействовали МИД и МО

Анатолий Викторов отметил, что освобождение Ирины Татти и Елены Труфановой состоялось "вне привязки к условиям обмена между Израилем и ХАМАС по заключенным и заложникам"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и Минобороны РФ содействовали процессу освобождения двух израильтянок с гражданством России, удерживавшихся в качестве заложниц в секторе Газа. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Я с большим удовольствием и радостью хочу сообщить, что две российские гражданки (они также гражданки Израиля, постоянно проживают здесь), это Ирина Татти и Елена Труфанова, наконец освобождены из сектора Газа, переданы представителям Международного комитета Красного Креста и Армии обороны Израиля, доставлены на территорию Израиля и скоро, уверен, вернутся домой. Я бы хотел подчеркнуть, что возвращение Ирины и Елены стало возможным благодаря в том числе большим усилиям российских дипломатов, представителей Министерства обороны России", - заявил Викторов, чьи высказывания распространила пресс-служба посольства.

"Мы напрямую контактировали с теми, от кого зависела судьба Елены и Ирины, и добились в конце концов их освобождения. Я разделяю ту радость, которую испытывают родственники и близкие. Хотел бы в ближайшее время встретиться с ними", - добавил Викторов. Он отметил, что и две недели назад, и за день до освобождения уже встречался с семьей Труфановых и теперь поздравляет их с возвращением родных.

Посол подчеркнул, что "освобождение Ирины и Елены состоялось вне привязки к условиям обмена между Израилем и [палестинской радикальной организацией] ХАМАС по заключенным и заложникам". "Мы это приветствуем. Это правильное, важное, гуманитарное дело", - отметил он.

Викторов также обратил внимание на то, что среди израильских детей, переданных из сектора Газа в составе основной группы освобожденных заложников в среду, есть и Гали Таращански. "Это дочь российского гражданина Ильи Таращанского, с которым мы в тесном контакте. Я сегодня утром выражал надежду на то, что дочь наконец вернется в семью, обнимет отца, маму", - сказал посол.

"С самого начала этой ситуации мы выступали за освобождение всех заложников, и, разумеется, в этом смысле мы будем продолжать выражать нашу точку зрения и работать с теми, от кого зависит решение этого вопроса. Но хорошо, что нам удается вызволить тех людей, которые имеют связь с Россией, никогда ее не теряли, сохраняют лояльность израильскому государству, но при этом с теплотой и пониманием относятся к России. Мы всегда будем с ними, и своих мы не бросаем", - заключил Викторов.