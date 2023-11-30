Титов призвал интенсифицировать контакты РФ и КНР по сотрудничеству

Он также предложил провести передвижную выставку-фестиваль российских вин в Пекине

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей и сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов призвал интенсифицировать проведение встреч по российско-китайскому сотрудничеству. Соответствующее заявление он сделал, выступая на 14-м пленарном заседании Комитета.

"Необходимо продолжить эту традицию [встреч и круглых столов по вопросам российско-китайского сотрудничества] и, возможно, организовать ее и здесь [в КНР]. Есть инициатива МГУ и Пекинского политехнического института эту работу проводить на базе Школы Арины Шараповой. Есть инициатива по созданию бизнес-школы на базе этого университета", - отметил Борис Титов.

Он также предложил провести передвижную выставку-фестиваль российских вин в Пекине и гастроли российских классических и современных музыкальных коллективов в КНР.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная в 1997 году руководителями двух стран. 30 ноября в Пекине проходит его 14-е пленарное заседание.