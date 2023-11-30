Гендиректор отделения ООН в Женеве заявила, что организация не исчерпала свой потенциал

Деятельность ООН показывает, что страны могут решить любую сложную проблему, если объединят свои усилия, отметила Татьяна Валовая

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. ООН не исчерпала потенциал: ее деятельность показывает, что страны могут решить любую сложную проблему, если объединят свои усилия. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН, генеральный директор отделения всемирной организации в Женеве Татьяна Валовая в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"ООН абсолютно не исчерпала свой потенциал. Как и любая организация, она нуждается в совершенствовании, улучшении, адаптации к новым реалиям. Все это - в руках стран - членов ООН", - отметила она. Валовая подчеркнула, что в Уставе ООН и Всемирной декларации прав человека, 75-летие которой отмечается в этом году, "не устарело ни одно слово: они столь же актуальны сейчас, как и прежде".

"Очень часто можно слышать критику в адрес ООН и других международных структур, но надо понимать, что без них ситуация в мире была бы гораздо хуже", - сказала руководитель женевского офиса организации. Она упомянула, в частности, о деятельности в сферах вакцинации детей, образования, обеспечения продовольствием. "За десятилетия работы ООН добилась огромных успехов. Главное же в том, что она показала: если мы объединяем свои усилия, то можем решить любую проблему, какой бы сложной они ни была. Вот это, пожалуй, самый важный урок ООН", - констатировала Валовая.

Она напомнила о том, что в 2020 году, когда отмечалось 75-летие ООН, на сайте организации был размещен опросник. "Там было два ключевых вопроса: видите ли вы необходимость многостороннего сотрудничества и как относитесь к укреплению роли ООН. Около 80% респондентов сказали: "Да, нам нужно больше многостороннего сотрудничества и нужна ООН", - подытожила руководитель женевского офиса.