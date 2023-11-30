Глава офиса ООН в Женеве завила, что реформа организации находится в руках стран-членов

Для принятия решения по этому вопросу необходим консенсус, "разговор о реформе ООН очень сложен", отметила Татьяна Валовая

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Реформа ООН находится в руках входящих в нее стран, и для принятия решения по этому вопросу необходим консенсус. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН, генеральный директор отделения всемирной организации в Женеве Татьяна Валовая в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Когда мы говорим о реформе, то имеем в виду улучшение организации работы и адаптацию к новым условиям и вызовам", - отметила она. "Когда речь заходит о реформе ООН, то широкая публика думает, что, скорее всего, имеется в виду реформа органов управления. Надо понимать, что реформа организации - в руках всех стран-членов и для того, чтобы принимать решения о реформе органов управления, о Совете Безопасности, нужен консенсус всех государств-участников", - подчеркнула Валовая, добавив, что "голос каждого государства при принятии столь важных решений должен быть услышан".

Она пояснила, что "разговор о реформе ООН очень сложен". Он идет между странами, и Секретариат ООН в нем участвует. "Все понимают, что мир с 1945 года существенно изменился", - констатировала глава женевского офиса организации.

Что касается управленческих и административных реформ, то они осуществляются в рамках Секретариата и организаций системы ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начал несколько управленческих реформ "для того, чтобы сделать организацию более эффективной, чтобы решения принимались быстрее, чтобы ликвидировать барьеры, которые нередко существуют между структурными подразделениями", продолжила Валовая. По ее словам, "очень многое уже сделано, например введены посты резидента-координатора ООН в странах - это очень важный и знаковый результат реформ".

Женевское отделение ООН активно участвует, в частности, в процессе, цель которого - более эффективное использование современных методов принятия решений и новых технологий, включая цифровые. Женева занимает ведущие позиции в организации виртуальных и гибридных конференций. Многие мероприятия "выигрывают от того, если есть возможность подключаться дистанционно", отметила Валовая. По ее словам, когда из-за пандемии коронавируса стало проходить больше мероприятий в онлайн-формате, "повысилась инклюзивность". Многие государства, которые не имеют возможностей - финансовых или организационных - отправлять в Женеву делегации, смогли участвовать в мероприятиях дистанционно. "Это большой плюс. Поэтому мы активно обсуждаем, как использовать цифровые технологии, искусственный интеллект, повышение качества переводческой работы", - заключила глава женевского офиса организации.