Глава офиса ООН в Женеве заявила о гендерном равенстве в организации

Татьяна Валовая напомнила, что "в Женеве много женщин среди руководителей"

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Гендерное равенство обеспечено в системе ООН практически на всех уровнях. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН, генеральный директор отделения всемирной организации в Женеве Татьяна Валовая в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Валовая - первая женщина на посту руководителя женевского офиса. "Сейчас в ООН мы имеем гендерное равенство высшего руководящего состава", - отметила она. По словам Валовой, в этом заслуга нынешнего генсека организации Антониу Гутерриша. "[Он] поставил этот вопрос в качестве приоритетного, и в рамках того, что может сделать генеральный секретарь - назначение на мою должность, на другие должности, - он этого уже добился", - подчеркнула глава женевского офиса. "У нас сейчас на уровне руководителей организаций и замов генерального секретаря, резидентов-координаторов, специальных представителей имеется паритет, то есть 50 на 50", - констатировала она.

"Мне всегда очень приятно слышать, что именно обеспечение гендерного равенства делает процесс принятия решений в рамках ООН более эффективным, быстрым, взвешенным и мудрым. В нашем отделении ООН в Женеве мы добились равенства на всех уровнях, и я этим горжусь", - продолжила Валовая. Она напомнила, что "в Женеве много женщин среди руководителей организаций". Это главы Всемирной торговой организации, Европейской организации по ядерным исследованиям, Международного союза электросвязи, Конференции ООН по торговле и развитию, Международной организации по миграции, Европейской экономической комиссии и ряда других структур.

"Однако важно не только выйти на этот уровень, но и сохранить его на будущее. Неслучайно в Женеве родилась инициатива International Gender Champions, или "гендерных чемпионов". Речь идет о неформальной сети с участием постоянных представителей, руководителей международных организаций и глав НПО, - рассказала Валовая. - Вступая в эту сеть, они берут на себя личное обязательство, например, не принимать участия в панельных дискуссиях, если там представлен только один пол". "На мой взгляд, это очень полезная инициатива, потому что если руководитель организации становится "гендерным чемпионом", то это помогает изменить ситуацию с равноправием во многих организациях", - резюмировала глава женевского офиса.