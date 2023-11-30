Посольство РФ фиксирует неправомерные действия руководства Латвии в отношении россиян

Как сообщил временный поверенный в делах России в балтийской республике Олег Зыков, в последние месяцы наблюдается рост в несколько раз числа обращений граждан РФ в дипмиссию

ВИЛЬНЮС, 30 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Риге фиксирует все случаи неправомерных действий властей Латвии в отношении российских граждан. Об этом в комментарии для ТАСС сообщил временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков в связи со вступлением 30 ноября в силу положения о высылке тех россиян, кто не владеет латышским языком.

"Посольство тщательно отслеживает и фиксирует все случаи неправомерных действий латвийских властей в отношении проживающих в республике граждан России", - подчеркнул дипломат.

Как отметило посольство, в последние месяцы наблюдается рост в несколько раз числа обращений россиян в дипмиссию. "Такого рода письма зачастую представляют собой истории личных трагедий, и чем дальше, тем больше напоминают коллективный крик отчаяния,", - сказано в комментарии временного поверенного. Иногда, как утверждает посольство, описываются вопиющие ситуации, когда под угрозой депортации оказываются немощные, лежачие, даже глухонемые и слепые россияне, которые в силу непреодолимых обстоятельств, ограниченных физических возможностей и искусственно создаваемых бюрократических преград не сумели в сжатые сроки сдать экзамен по латышскому языку или получить освобождение от тестирования по медицинским показаниям, вследствие чего многие из них лишились постоянных видов на жительство в республике.

В сентябре 2022 года Сейм (парламент) Латвии принял поправки к закону о миграции, которые обязывали граждан России, постоянно живущих в прибалтийской республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В случае игнорирования экзамена их разрешения на постоянное жительство аннулируются. Более 3 тыс. россиян получили письма властей, предупреждающие об истечении срока действия разрешения на постоянное жительство.