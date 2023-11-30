Путин выразил соболезнования вдове Киссинджера

Президент России назвал экс-госсекретаря США выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным деятелем

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в связи с его смертью. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемая госпожа Киссинджер, примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера", - написал глава российского государства, отметив, что из жизни ушел "выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире".

Путин отметил, что с именем Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности.

"Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем", - добавил президент РФ.

Киссинджер умер накануне в возрасте 100 лет.

Политик неоднократно приезжал в Россию. Во время этих поездок он более 10 раз встречался с Путиным (первая встреча состоялась в июле 2001 года, последняя - 29 июня 2017 года). Он считал, что "к России нужно относиться как к важному элементу в новой системе глобального равновесия" и что "баланс между Россией и США укрепит стабильность в мире". Неоднократно высказывал мнение, что Вашингтону необходимо "признать гегемонию России" в бывших советских республиках от Белоруссии до Казахстана.