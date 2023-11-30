Памфилова заявила, что ЦИК поддержит ДЭГ в Петербурге, как только город будет готов

По словам председателя избирательной комиссии, у Петербурга есть шанс провести электронное голосование в сентябре 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России поддержит проведение дистанционного электронного голосования в Санкт-Петербурге, как только город будет готов, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с генеральным секретарем - руководителем секретариата Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким.

"Что касается ДЭГ, то, конечно, как только Санкт-Петербург будет готов, с нашей стороны мы с удовольствием поддержим эту инициативу. У нашего замечательного города появляется шанс - даже не позже, чем в сентябре этого [2024] года, в единый день голосования. Если город решит, что он готов, мы поддержим это и поможем сделать все необходимое для того, чтобы и Санкт-Петербург присоединился к тем 30 регионам, где уже этот опыт есть", - сказала Памфилова. При этом глава ЦИК подчеркнула, что ДЭГ проводится не вместо традиционного голосования, а наряду с ним.

Встреча состоялась на полях научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы Российской Федерации, которая проходит 30 ноября в Таврическом дворце.

В Единый день голосования в сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге пройдут выборы губернатора, довыборы в Законодательное собрание по 18 округу и муниципальные выборы.