В ЦИК считают, что число заявок регионов на ДЭГ на выборах президента может превысить 30

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, несколько регионов без опыта применения ДЭГ на выборах по итогам общероссийской тренировки "поняли, что могут его применить"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. ЦИК РФ ожидает от 30 субъектов РФ заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в ходе предстоящих в марте выборов президента, однако не исключает, что их может быть больше. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании молодежного дискуссионного клуба "Таврический".

"На сегодняшний день на выборы президента мы ожидаем заявки от 30 субъектов РФ, будет, наверное, больше, заявки пишут даже те регионы, которые не применяли ДЭГ ранее", - сказал он. Булаев отметил, что несколько регионов без опыта применения ДЭГ на выборах по итогам общероссийской тренировки "поняли, что могут его применить".

Булаев подчеркнул, что "ни один из экспертов, которые громко говорят о проблемах ДЭГ, не привел ни одного доказательства, когда удалось подменить чей-то голос, изменить результаты голосования или разрушить систему". "Поэтому все обвинения [в адрес ДЭГ] не имеют ни одного доказательства", - сказал он.

"Голосование одного избирателя дистанционно обходится государству в разы дороже, чем бумажным бюллетенем. Причем самое дорогое в ДЭГ - это защита, она составляет 90% стоимости" - заключил Булаев.

17 октября зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что принять участие в ДЭГ на выборах президента потенциально могут 49 млн избирателей в 30 субъектах страны. В 2024 году ДЭГ будет применятся на выборах президента РФ впервые.