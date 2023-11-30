Посольство РФ сообщило об отсутствии данных о пострадавших в Иерусалиме россиянах

В городе ранее произошел теракт

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Информация о гражданах РФ, которые могли пострадать в результате теракта в Иерусалиме, по состоянию на 11:00 мск отсутствует. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле.

"По состоянию на 10:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) 30 ноября информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате произошедшего в Иерусалиме террористического вооруженного нападения, отсутствует", - говорится в сообщении.

"Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной", - добавили в диппредставительстве. "Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", - отметили в посольстве РФ.