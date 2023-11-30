Мероприятие состоится в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента", - сказал Песков.

Такой формат используется не впервые - ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Отвечая на вопрос, сколько будет длиться это мероприятие, представитель Кремля сказал: "[Большая пресс-конференция] и прямая линия [с Путиным] не имеет заранее [определенного] четкого хронометража. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера".

В ответ на просьбу уточнить, где состоится большая пресс-конференция и прямая линия, Песков сказал: "Мы сообщим об этом своевременно".

О мероприятии

Эта пресс-конференция станет уже 18-й по счету. Путин встречается с журналистами в таком формате ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан на период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008-го по май 2012-го. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику таких мероприятий.

В 2022 году большая пресс-конференция не проводилась, но Путин в конце года встретился с пулом журналистов, работающих на его мероприятиях, и ответил на актуальные вопросы.

Прямая линия с президентом в последний раз также проходила в 2021 году, а всего суммарно - 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра. В 2020 году классической прямой линии не было, но ее элементы включили в большую пресс-конференцию, так как провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.