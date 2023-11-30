Песков: Россия считает Армению союзником и планирует развивать отношения с ней

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал тот факт, что Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Москва считает Ереван союзником и планирует развивать с ним дружеские отношения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал тот факт, что Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы.

"Армения - это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения - это дружественная страна, это наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений", - отметил представитель Кремля.