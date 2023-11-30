Песков назвал "абсурдным и глупым" решение Софии не пропускать самолет с Захаровой

По словам пресс-секретаря президента РФ, этот шаг Болгарии "не укладывается ни в какие рамки"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Решение болгарских властей не разрешать пролет самолета с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой на борту в Северную Македонию "не укладывается ни в какие рамки", и это "абсурдная и глупая позиция". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена - это первое. Второе - она, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Третье - она абсолютно абсурдна и, можно даже сказать, глупа", - сказал представитель Кремля.

"Хочется обратиться к болгарскому руководству и призвать их все-таки попытаться из последних сил сохранить трезвость в принимаемых решениях", - заключил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Самолет летел через территорию Греции, хотя ранее ожидалось, что маршрут пройдет через Болгарию. Как стало известно ТАСС, болгарская сторона отказала в пролете самолету российского министра, если на борту будет находиться Захарова.

Сама официальный представитель МИД РФ, также летевшая в составе российской делегации, назвала это решение болгарской стороны "опасной глупостью". По словам Захаровой, впервые в истории власти государства запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете, поскольку, согласно ноте дипведомства Болгарии, самому воздушному судну МИД РФ пролететь разрешалось.