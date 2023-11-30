Песков заявил, что РФ не нравится очередная программа сотрудничества НАТО и Украины

По словам представителя Кремля, эта программа сотрудничества носит провокационный характер

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Очередная программа сотрудничества Североатлантического альянса и Украины носит провокационный характер, поэтому не нравится Москве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", - сказал представитель Кремля.

По его оценке, в подписанном документе "нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества".

29 ноября по итогам заседания Совета Украина - НАТО (СУН) на уровне глав МИД генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО и Киев приняли программу сотрудничества на следующий год, которая включает энергобезопасность и подготовку Вооруженных сил Украины. По итогам заседания СУН было распространено короткое заявление, в котором перечислены направления сотрудничества Киева и Североатлантического альянса на будущее, но нет практических решений, связанных с оказанием Украине военной помощи.