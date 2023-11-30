Песков: Путин и Киссинджер вели очень глубокие разговоры об РФ и США, о будущем

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент РФ и экс-госсекретарь США были давно знакомы и неоднократно встречались

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Беседы президента РФ Владимира Путина и экс-госсекретаря США Генри Киссинджера носили очень глубокий характер и касались как текущих международных отношений, так и видения будущего. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, напомнив, что Путин уже выразил глубокие соболезнования в связи со смертью американского госдеятеля.

"Они были давно знакомы, они неоднократно встречались и неоднократно вели очень глубокие разговоры о нынешнем состоянии международных, российско-американских отношений, о видении будущего. И президент Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелось, феноменальный дипломатический талант Генри Киссинджера", - сказал Песков.

Киссинджер умер накануне в возрасте 100 лет.

Политик неоднократно приезжал в Россию. Во время этих поездок он более десяти раз встречался с Путиным (первая встреча состоялась в июле 2001 года, последняя - 29 июня 2017 года). Он считал, что "к России нужно относиться как к важному элементу в новой системе глобального равновесия" и что "баланс между Россией и США укрепит стабильность в мире". Неоднократно высказывал мнение, что Вашингтону необходимо "признать гегемонию России" в бывших советских республиках от Белоруссии до Казахстана.