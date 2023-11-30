Богданов обсудил с первым замглавы МИД Кувейта палестино-израильский конфликт

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития российско-кувейтских отношений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и первый замглавы МИД Кувейта Джаррах Джабер аль-Ахмед ас-Сабах обсудили по телефону ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня с акцентом на беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта, а также ситуацию в зоне Персидского залива", - сообщили в министерстве.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития российско-кувейтских отношений, в том числе по итогам визита 3 ноября в Москву главы МИД Кувейта Салема Абдаллы аль-Джабера ас-Сабаха.

Разговор прошел по инициативе кувейтской стороны.