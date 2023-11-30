Володин заявил о большом потенциале для сотрудничества России и Ливии

По словам председателя Госдумы, растет товарооборот между двумя странами, "только в этом году он увеличился в 2,8 раза"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия и Ливия имеют большой потенциал для сотрудничества в различных сферах. Это подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Высшего государственного совета Ливии Мухаммедом Такалой.

"Россия и Ливия имеют большой потенциал для сотрудничества в различных сферах", - сказал Володин, чьи слова приводит пресс-служба палаты парламента. Он добавил, что растет товарооборот между двумя странами, "только в этом году он увеличился в 2,8 раза".

Володин напомнил, что отношения между Россией и Ливией имеют "глубокие корни". "Мы всегда выступали за сотрудничество с Ливией. Ваш приезд, несомненно, придаст импульс развитию наших отношений", - отметил председатель Госдумы.

Он уточнил, что в рамках парламентского измерения необходимо сделать все для того, чтобы диалог был на "постоянной системной основе", чтобы отношения развивались не только в рамках сотрудничества групп дружбы или разовых визитов, но и на уровне профильных комитетов и комиссий. "На принципах дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и отсутствия двойных стандартов, а также невмешательства в суверенные дела независимых государств", - добавил Володин.

Такала заявил, что его "визит в Россию способствует укреплению и развитию дружбы" между странами. "У нас есть общие интересы, и в соответствии с ними мы развиваем наше сотрудничество. Я считаю, что это способствует продвижению вперед", - сказал он. Такала предложил создать контактную группу с Госдумой для координации работы парламентариев: "Нас интересует все, что происходит в вашей стране. Мы считаем, что парламент должен оказывать определенное влияние на органы исполнительной власти, на правительства для принятия тех или иных законопроектов, которые предлагают Государственная дума и Высший госсовет у нас".

Сообщается, что Володин поддержал предложение Такалы. "Нам надо искать новые, более эффективные форматы сотрудничества. В Государственной думе пять политических фракций, но несмотря на разность взглядов и программ, все едины во мнении о необходимости выстраивать отношения с Ливией, ее парламентом", - заключил Володин.