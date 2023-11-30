Эксперты считают, что США рискуют безопасностью, сдерживая технологическое развитие КНР

Согласно докладу "Валдая", текущая американская политика по технологическому сдерживанию Китая может обострить отношения двух стран, что, учитывая вес соперничающих акторов, представляет угрозу безопасности для всего мира

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Политика США, направленная на технологическое сдерживание Китая, может привести к обострению отношений двух стран, что повлечет за собой угрозы безопасности для всего мира. Об этом говорится в докладе "Технологическая политика США в условиях соперничества с Китаем" международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Текущая политика США по технологическому сдерживанию Китая может обострить отношения двух стран, что, учитывая вес соперничающих акторов, представляет угрозу безопасности для всего мира. Уже сегодня очевидно, что реализация "индустрии 4.0" (четвертой промышленной революции - прим. ТАСС) будет сопровождаться повышенной конфликтогенностью", - указывает автор доклада Анастасия Толстухина, кандидат политических наук, программный менеджер и редактор сайта Российского совета по международным делам. Она подчеркивает, что Китай сейчас является "главным и единственным соперником США, размывающим американскую технологическую гегемонию".

Автор материала отмечает, что предсказать, кто выиграет гонку за технологическое лидерство - РФ или КНР - пока трудно, но картина, вероятно, сложится в ближайшие 10-15 лет. "И у США, и у Китая есть свои сильные стороны. Китай имеет преимущества в мощной производственной инфраструктуре и трудовых ресурсах, производственных знаниях и навыках, а также мощнейшей государственной поддержке; США - в новаторстве, знаниях и разработках, привлечении талантов, маркетинге. Кроме того, Америка кооперируется с ключевыми игроками технологического поля - ЕС, Японией, Южной Кореей и другими, в то время как Китай в большей степени полагается на самого себя, тем самым укрепляя свой технологический суверенитет", - говорится в докладе.

Разделение на блоки

При этом автор доклада утверждает, что мир вряд ли будет жестко поделен на два взаимоисключающих техноэкономических блока, так как их автономия "в конечном счете будет ограничена глубокой интегрированностью американской и китайской экономических систем".

"Несмотря на то, что, по всей видимости, сохранится значительный уровень взаимозависимости экономических систем двух стран и большинство коммерческих отраслей останутся открытыми и глобальными, некоторые критически важные отрасли могут быть затронуты региональной фрагментацией. Такая тенденция опасна как для США, так и для Китая", - говорится в материале.

По мнению Толстухиной, ужесточение экспортного контроля со стороны Вашингтона может также подтолкнуть Пекин к созданию большей технологической автономии. "По всей видимости, Китай сам обеспечит себя необходимым оборудованием, комплектующими, программным обеспечением. Возможно, поначалу они будут уступать западным решениям, но послужат основой для продолжения технологического развития", - считает специалист.