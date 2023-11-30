Чижов назвал образцом манипулирования голосование на конференции ОЗХО

Первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности считает результаты голосования "очевидным замыслом организации" по недопущению традиционного переизбрания России в Исполнительный совет ОЗХО

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Голосование, по итогам которого Россия не смогла добиться переизбрания в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), является классическим образцом манипулирования. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

"Проведенное 29 ноября голосование в Восточноевропейской региональной группе, где из 23 стран 18 - члены НАТО и/или Евросоюза либо кандидаты на вступление в эти структуры - классический образец манипулирования избирательным процессом", - отметил сенатор.

Политик также назвал результаты голосования "очевидным замыслом организации" по недопущению традиционного переизбрания России в Исполнительный совет ОЗХО. "Эта организация стала в последние годы ареной острых политических баталий между представителями коллективного Запада и тех стран, которые хотели бы видеть в ней эффективный инструмент международного сотрудничества в данной специфической области", - сказал он.

Сенатор подчеркнул, что РФ остается членом ОЗХО, сохраняя обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. "Однако наше критическое отношении к деятельности организации, которое неоднократно уже выражалось в заявлениях российского руководства, в нынешней ситуации только усилится", - резюмировал он.

По результатам голосования, проведенного в ходе 28-й Конференции государств - участников Организации по запрещению химического оружия, Россия лишилась места в Исполнительном совете организации. РФ получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов. От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО на 2024-2026 года получили Литва, Польша и Украина.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский в ходе выступления на конференции заявил, что США и их единомышленники стремятся к тому, чтобы вытеснить Россию из состава Исполнительного совета ОЗХО. В рамках этого процесса, отметил он, в Восточноевропейской группе ОЗХО по указанию Вашингтона и Брюсселя было создано антироссийское лобби из 18 государств, подчиненных военно-политическим интересам НАТО и ЕС, и Литва подала заявку на участие в совете. Российская сторона при этом обращала внимание на то, что членство Литвы не привнесет никакой добавленной стоимости в решение задач ОЗХО, и призывала страну снять свою заявку.