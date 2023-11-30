Губернатор Подмосковья планирует посетить Минск по приглашению Лукашенко

Андрей Воробьев обсудил перспективы сотрудничества с послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым, где обсудили перспективы сотрудничества, а также визит главы Подмосковья в Минск. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"По приглашению [президента Республики Беларусь] Александра Григорьевича [Лукашенко] мы планируем посетить Минск, где на высшем уровне обсудим весь комплекс нашего двустороннего сотрудничества. С Беларусью нас связывают добрые, теплые отношения. Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и наши областные компании активно развиваются на белорусском рынке", - цитирует пресс-служба Воробьева.

Он отметил, что товарооборот региона и республики за прошедшие пять лет с $2,2 млрд увеличился до более чем $5 млрд . "Движение есть, мы и на питерском форуме (Петербургский международный экономический форум - прим. ТАСС) встречались с компаниями машиностроения, пищевой промышленности. В частности, в Воскресенске у нас предприятие реализует свой инвестпроект. Все это очень важно, как и обмен опытом", - добавил губернатор.

По данным пресс-службы, Белоруссия входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Московской области - около $2,7 млрд за полугодие, и является главным партнером Подмосковья по экспорту - более $1 млрд. "Московская область для Беларуси является номером один из всех российских регионов. У нас самый высокий товарооборот - плюс 27% в прошлом году, самое большое количество кооперационных проектов. Более 120 компаний с белорусским капиталом работают на территории Подмосковья", - приводятся в сообщении слова посла республики.

Крутой подчеркнул, что кроме обычной торговли и кооперации сторонам нужны новые инвестиционные проекты. "Об этом мы говорили на прошлой встрече. Действительно, в повестке появился ряд инвестиционных предложений из других отраслей, кроме классических, в которых мы сегодня работаем", - уточнил он.

В пресс-службе добавили, что номенклатура экспорта Московской области в Белоруссии самая широкая - это электрические машины, оборудование, средства наземного транспорта, а также продукты питания и продукция агропромышленного комплекса. "Что же касается белорусского импорта, то он состоит из продукции машиностроения, текстильных изделий, продуктов питания и мебели", - говорится в сообщении.