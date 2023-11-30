Памфилова призвала разрушать стереотипы Запада о выборах в странах СНГ

Председатель ЦИК России отметила, что БДИПЧ ОБСЕ "пишет часто доклады о выборах в наших странах заранее, еще выборов нет, а у них уже готов негативный вердикт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Консультативному совету глав центризбиркомов стран СНГ необходимо разрушать навязанные БДИПЧ ОБСЕ негативные стереотипы о выборах в странах содружества. Об этом заявила журналистам председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы РФ, которая проходит в Таврическом дворце.

"Что для нас сейчас важно, для консультативного совета руководителей избирательных комиссий [стран СНГ], это разрушение стереотипов, которые навязаны БДИПЧ ОБСЕ, которое пишет часто доклады о выборах в наших странах заранее, еще выборов нет, а у них уже готов негативный вердикт. То есть двойные стандарты, когда у себя не видят бревно в глазу, а у нас каждую соринку выбирают", - сказала Памфилова.

По ее словам, совет должен отстаивать единый подход в этой сфере. "Чтобы международные, скажем, такие договоренности не нарушались в угоду тем, кто там <…> из вашингтонского обкома пытается руководить чиновниками высокопоставленными, в том числе и ОБСЕ", - отметила Памфилова. "Мы признаем свои ошибки, но, когда [обвинение] несправедливо, мы должны давать бой", - добавила Памфилова.