Главы МИД РФ и Венгрии обсудили ситуацию на Украине и другие международные проблемы

Сергей Лавров и Петер Сийярто также провели сверку часов "по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года в Пекине в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили на встрече в рамках заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье ситуацию на Украине и другие международные проблемы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ОБСЕ и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине", - указали в дипведомстве.

Кроме того, стороны провели сверку часов "по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года в Пекине в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном".