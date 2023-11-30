Лавров заявил, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии

Глава МИД РФ отметил, что ее перспективы остаются неясными

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. РФ с сожалением констатирует, что ОБСЕ подошла к сегодняшнему дню в плачевном состоянии, и дальнейшие перспективы организации неясны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельскинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными", - отметил российский министр.

Он подчеркнул, что РФ приложила максимум усилий для формирования общего пространства безопасности в Европе, основанного на сотрудничестве. "К сожалению, западные политические элиты, присвоившие себе право вершителей судеб человечества, сделали близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО. В пользу философии сдерживания, геополитических игр с нулевой суммой и логики "ведущий - ведомый". Одной из ключевых составляющих такой линии стала безоглядная экспансия НАТО на Восток, начавшаяся после роспуска Организации Варшавского договора", - пояснил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что государства НАТО своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ.