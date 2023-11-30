Лавров: Молдавии уготована участь следующей жертвы в гибридной войне Запада против РФ

По словам главы МИД РФ, формат "5+2" является последним, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Запад готовит Молдавию к роли следующей жертвы в гибридной войне, которую западные страны развязали против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"В ряду сорванных попыток решить проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ и меморандум Козака, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Натовский и еэсовский Брюссель бесцеремонно тогда торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат "5+2", последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию, - сказал он. - По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России".

Лавров подчеркнул, что каждой стране, в которой сейчас "активничают западные эмиссары, фонды и неправительственные организации, стоит задуматься".