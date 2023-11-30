Лавров подтвердил готовность содействовать заключению мирного договора Еревана и Баку

Главы МИД России и Армении подтвердили востребованность дальнейших контактов на различных уровнях, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил коллеге из Армении Арарату Мирзояну готовность Москвы энергично содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам краткой беседы министров иностранных дел двух стран на полях Совета глав МИД стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье.

"С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку", - указали на Смоленской площади.

Там также отметили, что главы МИД подтвердили востребованность дальнейших контактов между Россией и Арменией на различных уровнях.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений. Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике", - уточнили в МИД РФ.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.