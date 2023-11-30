Лавров: США и Европа поставили крест на кооперации между Востоком и Западом

По словам главы МИД РФ, причиной этому стали санкции против России

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. США и страны Евросоюза ввели против России тысячи санкций и поставили крест на широкой практической кооперации между Востоком и Западом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"В стремлении обрушить российскую экономику США и их европейские сателлиты ввели против России тысячи санкций, тем самым поставив крест на широкой практической кооперации между Востоком и Западом в нашем некогда общем регионе", - сказал он.

"Несмотря ни на что, ЕС продолжает покорно играть отведенную ему незавидную роль, вынося основную тяжесть последствий украинской авантюры США и смиренно отказываясь от тех форм экономического партнерства, которые десятилетия обеспечивали процветание Евросоюза, - подчеркнул Лавров. - Впечатление таково, что ЕС отбросил первоначальные цели своих создателей о повышении благосостояния стран-членов и превратился во многом усилиями брюссельской бюрократии в агрессивный геополитический проект".