Совфед планирует пригласить Лаврова на пленарное заседание

Согласно графику заседаний, глава МИД РФ может выступить 13 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации намерен обсудить на пленарном заседании 7 декабря вопрос о приглашении министра иностранных дел Сергея Лаврова для выступления в рамках правительственного часа. Соответствующий вопрос включен в предварительную повестку, размещенную на официальном сайте верхней палаты.

По предложению комитета СФ по международным делам планируется заслушать доклад министра, посвященный реализации Концепции внешней политики Российской Федерации.

Согласно графику пленарных заседаний, Лавров может выступить 13 декабря.