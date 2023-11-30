Горизбирком Петербурга может присоединиться к работе с ДЭГ после 2024 года

Глава городской избирательной комиссии Максим Мейксин отметил, что участие в электронном голосовании потребует сложной подготовки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург присоединится к работе с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), скорее всего, после единого дня голосования 2024 года, участие в ДЭГ потребует сложной подготовки. Об этом заявил журналистам глава городской избирательной комиссии Максим Мейксин на научно-практической конференции, посвященной 30-летию современной избирательной системы России.

"Петербург небыстро, но присоединится к работе с ДЭГом, потому что все-таки это очень большое количество избирателей, нам надо очень много оттренировать еще и оттестировать вопросов, связанных с присоединением Петербурга к ДЭГу. Поэтому это не ближайшая перспектива", - сказал Мейксин.

Он отметил, что в 2024 году в Петербурге будут большие совмещенные выборы в единый день голосования. "Вполне возможно, что мы не будем входить в ДЭГ именно с такого очень тяжелого старта - больших совмещенных кампаний. Поэтому, скорее всего, уже после этого электорального цикла мы войдем в работу с ДЭГ. Но пока это, условно говоря, проекты. Будем смотреть, какие решения будут приниматься", - добавил он.

Глава горизбиркома напомнил, что в Петербурге около 3,8 млн избирателей. "Конечно, это очень сложная подготовительная работа для того, чтобы можно было реализовать ДЭГ в Петербурге", - сказал он.

В следующем году в городе планируется увеличить количество используемых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). "В Петербурге на выборах традиционно применялось 350 КОИБов. Мы увеличиваем их количество в этом [2024] году на 100, то есть [будет] 450 КОИБов. Напомню, что у нас 1 945 стационарных участков на территории Санкт-Петербурга, то есть треть участков будет закрыта КОИБами", - рассказал Мейксин.

В единый день голосования в сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге пройдут выборы губернатора, довыборы в законодательное собрание и муниципальные выборы.