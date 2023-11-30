Грызлов заявил, что стартап "Украина" рискует лишиться инвесторов

Как отметил посол России в Белоруссии, "кредит доверия украинского лидера практически исчерпан"

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Стартап под названием "Украина" оказался черной дырой для инвесторов. Такое мнение выразил посол России в Белоруссии Борис Грызлов в комментарии, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Стало очевидно, что пресловутое контрнаступление ВСУ [Вооруженных сил Украины], которое должно было подтвердить для коллективного Запада "инвестиционную привлекательность" Украины, захлебнулось, не успев начаться, и никаких шансов вдохнуть в него вторую жизнь не осталось, - считает дипломат. - Стартап под названием "Украина" оказался пустышкой, черной дырой, в которую бесследно сгинули сотни миллиардов долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков".

Грызлов отметил, что "прежде украинский лидер по старой привычке компенсировал отсутствие результата достижениями на поприще пиара, но весь последний год кассовые сборы от его турне по западным столицам неуклонно падают", особенно после скандала с чествованием украинского нациста в парламенте Канады.

Посол указал на то, что "кредит доверия украинского лидера практически исчерпан, причем и внутри страны, и за ее пределами". По его словам, к концу осени 2023 года киевский режим оказался в крайне затруднительном положении. Украина уже не может рассчитывать на поддержку зарубежных спонсоров. Склады стран НАТО пустеют, а военные бюджеты показывают дно. "Американские конгрессмены сомневаются, что новый пакет помощи Украине удастся согласовать до рождества, а при таком сценарии его рассмотрение будет отложено до завершения президентских выборов. На подачки из Брюсселя надеяться тоже особо не приходится: все больше политиков в Евросоюзе открыто выступают против дальнейшей поддержки Киева", - отметил Грызлов.

Сыграло роль и то, что над коллективным Западом "нависла сомнительная перспектива игры на два фронта" с учетом обострившегося арабо-израильского конфликта. "Вопросы в адрес киевского руководства не заставят себя долго ждать, а поскольку дело касается денег, то заданы они будут в жесткой, если не ультимативной форме", - уверен дипломат.