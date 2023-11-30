В СФ заявили об оживлении гуманитарных связей между РФ и КНР после COVID-19

Первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Денисов отметил, что наращивание гуманитарных связей и обменов между двумя странами будет включать множество совместных проектов в области музыки, кинематографа, театрального искусства и спорта

ПЕКИН, 30 ноября. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Гуманитарные связи и культурные обмены между Россией и Китаем стремительно оживают после вынужденного трехлетнего перерыва из-за COVID-19. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов, принявший участие в 14-м пленарном заседании Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития в Пекине.

"Комитет [дружбы, мира и развития] является, скорее, органом продвижения и поощрения "народной дипломатии" и гуманитарных связей, которые помогают создать подходящий фон и общественное настроение в пользу развития отношений с той или иной страной. Надо сказать, что работа нашего комитета оживает после вынужденного практически трехлетнего перерыва из-за коронавируса, и сейчас то, что происходит в Пекине, является очевидным показателем того, что мы понемногу восстанавливаем и даже начинаем наращивать [потенциал сотрудничества]", - поделился дипломат.

Гуманитарные связи и обмен опытом

По его словам, наращивание гуманитарных связей и обменов между Россией и Китаем будет включать множество совместных проектов в области музыки, кинематографа, театрального искусства и спорта.

"Вчера на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном речь шла о целом ряде довольно серьезных проектов, прежде всего в области культуры, спортивного сотрудничества. Есть определенный интерес китайского зрителя к российской культуре, музыкальному искусству", - подчеркнул Андрей Денисов, добавив, что российскому зрителю, в свою очередь, также было бы интересно более детально познакомиться с произведениями китайских режиссеров и постановщиков.

Первый зампред Комитета Совета Федерации также отметил, что несмотря на разницу в политических системах России и Китая, обмен опытом в вопросах законодательного характера мог бы быть полезным с практической точки зрения.

"Системы в РФ и КНР различны - в Китае присутствует Коммунистическая партия Китая в качестве стержня политического механизма. В России есть множество партий, но стержнем их назвать нельзя - они, скорее, являются системообразующим механизмом. <...> Что касается законодательной практики, России крайне интересен опыт Китая с экономической точки зрения. Поскольку китайская экономика - это очень сложный механизм, ее непросто регулировать. Опыт в этом плане накоплен богатый, и этот опыт, судя по темпам экономического развития за последние 10 лет, положительный. При этом роль законодательства и правового регулирования [в экономическом развитии Китая] крайне велика", - заметил бывший посол РФ в КНР.

Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная в 1997 году руководителями двух стран. 30 ноября в Пекине проходит его 14-е пленарное заседание.