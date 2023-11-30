Посол РФ в Великобритании провел двухчасовую дискуссию со студентами Оксфорда

В российском посольстве сообщили, что встреча проходила в конструктивном ключе, а ее участники интересовались внешнеполитическими подходами России

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин обсудил актуальные вопросы международной политики с членами дискуссионного клуба "Меджлис" при Оксфордском университете. Как сообщили корреспонденту ТАСС в российском посольстве, состоявшая в среду вечером встреча студентов Оксфорда с высокопоставленным российским дипломатом проходила в конструктивном ключе, а ее многочисленные участники живо интересовались внешнеполитическими подходами РФ.

"Оценивая геополитическую ситуацию, посол подчеркнул необратимость перехода к подлинной многополярности, в основе которой - уважение культурно-цивилизационного многообразия, отсутствие чьей-либо гегемонии, более справедливое распределение глобальных благ. Акцентировал нацеленность России на дальнейшее содействие этому процессу в тесном взаимодействии с единомышленниками", - сообщили в посольстве.

В ходе дискуссии также было указано на "ущербность продвижения западными странами во главе с США конфронтационной логики с целью вновь разделить человечество на враждующие блоки, недопустимость использования ими неоколониальных практик в отношениях с развивающимися странами". "Особо отмечена пагубность непрекращающихся попыток дестабилизации ситуации в различных регионах мира. В этом контексте посол обратил внимание членов клуба на некоторые схожие черты ближневосточного и украинского кризисов, включая грубое вмешательство США в дела этих регионов", - добавили в посольстве.

"Меджлис" - одно из старейших студенческих обществ Оксфордского университета, основанное в 1896 году индийскими студентами для проведения дискуссий, в том числе по вопросу об отделении Индии от Британской империи. Членами общества в разные годы были многие видные общественно-политические деятели, в том числе Индира Ганди (1917-1984) - первая женщина, ставшая премьер-министром Индии, а также Беназир Бхутто (1953-2007), которая стала первой женщиной, возглавившей правительство Пакистана.

Встреча членов "Меджлиса" с российским послом вызвала резкую критику со стороны одного из российский студенческих обществ Оксфорда, а также общества украинских студентов университета. В посольстве сообщили о попытках сорвать выступление Келина, которые не увенчались успехом.

Как подчеркнули представители "Меджлиса" в интервью студенческой газете Оксфордского университета Cherwell, члены общества считают, что "возможность лично пообщаться с российским послом дает возможность достичь более глубокого понимания идущего [на Украине] конфликта". В посольстве РФ также указали на крайнюю востребованность подобных мероприятий на фоне "стерильности британского информационного пространства, зачищенного от альтернативных мнений" и российских оценок международно-политических процессов.