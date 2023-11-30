Спикер городской думы Томска Чингис Акатаев сложил полномочия

Комментариями областной администрации ТАСС не располагает

ТОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Президиум томского отделения "Единой России" поддержал заявление о досрочном сложении полномочий с должности председателя думы Томска Чингиса Акатаева. Об этом сообщается на сайте реготделения партии по итогам заседания президиума.

"Чингис Акатаев [на расширенном заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия"] выступил с заявлением о досрочном сложении полномочий с должности председателя Думы города Томска, которое было рассмотрено членами президиума и поддержано единогласно", - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал сетевого издания "Милый Томск" опубликовал видео выступления Чингиса Акатаева на городской партийной конференции "Единой России". На видеозаписи он заявляет, что представители областной администрации якобы предложили ему уйти с поста председателя гордумы и сложить полномочия депутата. Комментариями областной администрации ТАСС не располагает.

Чингис Акатаев родился 29 июля 1966 года в Казахской ССР. С отличием окончил Томский госуниверситет по специальности "Политическая экономия". С 1990 года работал в банковской системе Томской области. Был депутатом областной думы с 2001 по 2011 года. В 2012-2017 годах занимал пост замгубернатора региона по социальной политике. В 2020 году на собрании думы Томска был избран председателем.