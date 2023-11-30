Премьер Словакии и посол РФ обсудили состояние отношений двух стран

Будапешт должен подготовиться к стандартизации взаимодействия с Москвой, которое осложнилось после 24 февраля 2022 года, сообщила пресс-служба словацкого правительства

БРАТИСЛАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков был принят премьер-министром республики Робертом Фицо. Состоялось обсуждение состояния и перспектив двухсторонних отношений наших стран, сказал ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства Виталий Житнюк.

"Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков был принят 30 ноября председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Состоялось обсуждение состояния и перспектив двухсторонних отношений России и Словакии", - сказал дипломат.

Словакия, как сообщила пресс-служба словацкого правительства о встрече Фицо, должна подготовиться к стандартизации отношений с Россией, которые осложнились после 24 февраля 2022 года. "Словакия обязана готовиться к периоду, который наступит после завершения войны на Украине, к стандартизации словацко-российских отношений", - процитировала пресс-служба слова премьера.