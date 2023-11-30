Посол Греции в Москве вручила копии верительных грамот в МИД РФ

Директор департамента госпротокола Игорь Богдашев и Екатерини Ксагорари констатировали, что неудовлетворительное состояние российско-греческих отношений не отвечает интересам народов двух стран

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Директор департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Греции в Москве Екатерини Ксагорари. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"30 ноября директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев принял у вновь назначенного посла Греческой Республики в Российской Федерации г-жи Екатерини Ксагорари копии верительных грамот", - указали в ведомстве.

Как там отметили, в ходе краткой беседы было констатировано, что неудовлетворительное состояние российско-греческих отношений не отвечает интересам народов двух стран.