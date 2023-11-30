Замглавы МИД РФ обсудил с послом Марокко в Москве график предстоящих контактов

Встреча состоялась по просьбе марокканского дипломата

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Марокко в Москве Лотфи Бушаара обсудили развитие традиционно дружественных отношений двух стран и график предстоящих контактов на различных уровнях.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-марокканских отношений, включая график предстоящих контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась по просьбе марокканского дипломата.