Богданов и глава Госсовета Ливии обсудили задачи скорейшего общеливийского урегулирования

Стороны также затронули некоторые практические вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ливийских связей, в том числе по парламентской линии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и глава Высшего государственного совета Ливии Мухаммед Такала обсудили в Москве перспективы комплексного урегулирования ливийского кризиса с упором на задачи скорейшего налаживания общенационального диалога.

"В ходе обстоятельного обмена мнениями с участием посла Ливии в Москве Мухаммеда Маграви о ситуации в Ливии и вокруг нее акцент был сделан на проблематике комплексного урегулирования многолетнего кризиса в этой стране. При этом была подчеркнута важность скорейшего налаживания устойчивого общенационального диалога в интересах обеспечения единства и суверенитета ливийского государства", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также затронули некоторые практические вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ливийских связей, в том числе по парламентской линии.

Ранее в рамках визита в Москву глава Госсовета встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, а также председателем Госдумы Вячеславом Володиным.