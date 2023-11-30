Дипломаты РФ, Абхазии и Южной Осетии "сверили часы" перед раундом Женевских дискуссий

Они обсудили "общие приоритеты в данном формате с упором на обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с абхазским коллегой Ираклием Тужбой, а также с государственным советником президента Южной Осетии Константиным Кочиевым задачи скорейшей выработки юридически обязывающих гарантий неприменения силы со стороны Тбилиси в отношении Сухума и Цхинвала. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В контексте предстоящего в начале декабря очередного раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье дипломаты обсудили "общие приоритеты в данном формате с упором на обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии".

"С учетом недавних провокаций в приграничье подчеркнута необходимость скорейшей выработки юридически обязывающих гарантий неприменения силы со стороны Тбилиси в отношении Сухума и Цхинвала, а также запуска процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией", - указали в российском министерстве.