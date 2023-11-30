Вершинин и эксперты СБ ООН обсудили террористические угрозы в регионах мира

Также прошли консультации членов Мониторинговой группы санкционных комитетов Совета Безопасности всемирной организации со спецпредставителем министра по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом Владимиром Тарабриным

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и эксперты Мониторинговой группы (МГ) санкционных комитетов Совета Безопасности ООН обсудили на встрече исходящие от террористических группировок "Исламское государство" (ИГ, до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта" - ИГИЛ, запрещена в РФ) и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) глобальные угрозы в разных регионах мира.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о современных глобальных угрозах в различных регионах мира, исходящих от террористических группировок, прежде всего, ИГИЛ, "Аль-Каиды" и связанных с ними лиц и организаций", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"Также были проведены консультации членов МГ со спецпредставителем министра по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, директором ДНВ МИД России Владимиром Евгеньевичем Тарабриным с участием экспертов профильных российских ведомств", - добавили в ведомстве.