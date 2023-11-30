Лавров в Скопье проводит переговоры с главами МИД Северной Македонии и Мальты

Встреча проходит в закрытом для журналистов формате

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета министра иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) проводит трехстороннюю встречу с главой МИД Северной Македонии, действующим председателем организации Буяром Османи и главой МИД Мальты Яном Боргом, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее македонское председательство сообщило, что в понедельник был достигнут консенсус о председательстве Мальты в ОБСЕ в 2024 году, его предстоит формализовать.

Встреча проходит в закрытом для журналистов формате.